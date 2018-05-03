Türel, “Türkiye’de oyunun kuralları değişiyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi ekonomide de oyunun kurallarının değiştiğini söyledi. Türel, “Eskiden sermaye en önemli güçtü ama bugün bankalar sadece parası olana kredi vermiyor....

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi ekonomide de oyunun kurallarının değiştiğini söyledi. Türel, “Eskiden sermaye en önemli güçtü ama bugün bankalar sadece parası olana kredi vermiyor. Parası ile birlikte fikri olana kredi veriyor” diye konuştu.

Türk Ekonomi Bankası tarafından Antalya’daki KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamak ve büyüme planlarını oluşturmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen TEB Kobi Akademi başladı. Programın açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özel sektör içerisinde KOBİ’lerin payının yüzde 90’lara ulaştığına vurgu yaparak, KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Sermayenin yanında fikir de önemli "

“Artık Türkiye’de birçok alanda oyunun kuralları değişiyor” diyen Başkan Türel, günümüz şartlarında sermayenin tek başına bir şey ifade etmediğini söyledi. Sermayenin yanında yeni fikirlerin de olması gerektiğini ifade eden Türel, “KOBİ Akademi’nin Antalya’da böyle bir programda bulunması işletmecilerimiz, KOBİ’lerimiz açısından büyük bir avantaj” dedi.

" Büyümenin lokomotifi özel sektör "

Türkiye’nin geçmişte büyümesinin yüzde 90’ını devlet yatırımlarıyla yaptığını belirten Başkan Türel, bugün gelinen noktada büyümenin en önemli lokomotifinin özel sektör olduğunu ifade ederek, “Özel sektör içerisinde KOBİ’lerin payına baktığınızda yaklaşık yüzde 90’ını KOBİ’ler oluşturuyor. Bu nedenle KOBİ’ler bizim için fevkalade önemli” dedi.

" Doğru işletme modeli şart "

Bir ülkenin gelişiminin ekonomisinin büyümesiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, ekonominin gelişimi için yatırımların artması gerektiğini söyledi. KOBİ Akademi’nin KOBİ’ler açısından çok önemli bir fırsat olduğuna değinen Türel, “Burada KOBİ’lerimizin stratejileriyle ilgili, hatta ihracat imkanlarını nasıl bulabileceğiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşılacak. Bankalar şimdi sadece parası olana kredi vermiyor. Parası olanla birlikte fikri olana kredi veriyor. Demek ki doğru fikri yakalamak, bir niş tutturmak her işte olduğu gibi kamu yönetiminde ve özel sektörde önem arz ediyor. İşte bu fikrin gelişmesi ancak bu tür programlarla gerçekleşiyor. O yüzden ben bir kez daha TEB’i farklılık oluşturduğu için tebrik ediyorum” dedi.