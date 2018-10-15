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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:24

Türel’den esnafa teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, müze konsepti ile yeniden düzenlenen Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, sabır ve özverileri için teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi, Şarampol’de olduğu gibi Ali Çetinkaya...

Türel'den esnafa teşekkür
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, müze konsepti ile yeniden düzenlenen Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, sabır ve özverileri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Şarampol’de olduğu gibi Ali Çetinkaya Caddesi’nde de başlattığı kentsel tasarım projesini tamamladı. Dünyanın müze konseptli ilk caddesi olan Ali Çetinkaya’da Doğu Garajı kazısında çıkan eserlerin sergilenmesine de başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışa hazır Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, çalışmalar boyunca gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti.

Esnaf projeden memnun

Türel’e yakın ilgi gösteren esnaf, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Boyanan binaları, laminant kaplı iş yerleri, doğal taş kaplı kaldırımları, gölgelikleri, kent mobilyaları ile Ali Çetinkaya’nın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirten esnaf, Doğu Garajı’ndan çıkan tarihi eserlerin sergilendiği sergi vitrinlerinin de caddeye çok yakıştığını söyledi.

Doğu Garajı’nı inceledi

Başkan Menderes Türel daha sonra belediye bürokratları ile birlikte yapımı devam eden geleneksel çarşı kültürünün yaşatılacağı Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile tarihi kalıntıların sergileneceği Nekropol Müzesi Projesi’nde incelemelerde bulundu. Türel, kent merkezini turistik bir cazibe merkezi haline getirecek projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.
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