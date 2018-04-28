Türel’den gençlere Edis sürprizi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yoğun çalışma temposu içerisinde üniversiteye hazırlanan gençleri motive etmek amacıyla ünlü şarkıcı Edis ile buluşturdu. Lise son sınıf öğrencileri sınav öncesi şarkılarla coştu, moral ve enerji depoladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üniversite sınavına hazırlanan gençlere bahar hediyesi verdi. Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konserde ünlü şarkıcı Edis, sevilen şarkılarını Antalyalı öğrenciler için söyledi. Lise son sınıf öğrencileri konser boyunca yerlerinde duramadı. Hareketli şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençler, sınav temposu içerisinde nefes alma fırsatı buldu.

Türel, gençlere başarı diledi

Başkan Menderes Türel de konseri eşi Ebru Türel ile birlikte dinledi. Antalyalı gençler adına Edis’e çiçek takdim eden Başkan Türel, gençlere seslenerek, “Bu zorlu sınav sürecinde bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım, destekçinizim. Başarılar diliyorum” dedi.