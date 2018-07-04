ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:44

Türel’in turizm çalışanlarına konut sözü hayata geçiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in turizm çalışanlarına verdiği konut sözü hayata geçiyor. Serik Kocayatak’ta temeli atılan TOKİ konutlarının inşaatı başladı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel,...

Türel'in turizm çalışanlarına konut sözü hayata geçiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in turizm çalışanlarına verdiği konut sözü hayata geçiyor. Serik Kocayatak’ta temeli atılan TOKİ konutlarının inşaatı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, yerel seçim kampanyasında turizm çalışanlarına ucuz taksitlerle ev sözü vermişti. Serik’in Kocayatak mahallesinde TOKİ tarafından turizm çalışanları için yapılacak konutların temelleri atıldı.

“Çok ucuz taksitlerle ev sahibi olacaklar”

İnşaatların başladığını söyleyen Başkan Türel, “5- 6 ay içerisinde turizm çalışanlarımıza kuralarını çekerek, bir sene içerisinde konutlarını teslim edeceğiz. Böylelikle Serik’te, Belek’te, Kadriye’de, Boğazkent’te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak” dedi.

İlk etap başladı

Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı Serik Kocayatak’taki TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konut dışında bölgede cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkânlar ve park alanları da tasarlandı.

Mera vasfındaki 170 metrekarelik proje alanının tahsis amacı değişiklikleri, imar planı uygulama ve tescilleri tamamlandı. TOKİ’ye tapu tescilini yaptıran Büyükşehir Belediyesi sonra da alanın TOKİ’ye tapu devrini sağladı. Ardından da kamulaştırma bedellerini Büyükşehir Belediyesi kendisi harcayarak projeyi başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku