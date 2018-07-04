Türel’in turizm çalışanlarına konut sözü hayata geçiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in turizm çalışanlarına verdiği konut sözü hayata geçiyor. Serik Kocayatak’ta temeli atılan TOKİ konutlarının inşaatı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, yerel seçim kampanyasında turizm çalışanlarına ucuz taksitlerle ev sözü vermişti. Serik’in Kocayatak mahallesinde TOKİ tarafından turizm çalışanları için yapılacak konutların temelleri atıldı.

“Çok ucuz taksitlerle ev sahibi olacaklar”

İnşaatların başladığını söyleyen Başkan Türel, “5- 6 ay içerisinde turizm çalışanlarımıza kuralarını çekerek, bir sene içerisinde konutlarını teslim edeceğiz. Böylelikle Serik’te, Belek’te, Kadriye’de, Boğazkent’te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak” dedi.

İlk etap başladı

Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı Serik Kocayatak’taki TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konut dışında bölgede cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkânlar ve park alanları da tasarlandı.

Mera vasfındaki 170 metrekarelik proje alanının tahsis amacı değişiklikleri, imar planı uygulama ve tescilleri tamamlandı. TOKİ’ye tapu tescilini yaptıran Büyükşehir Belediyesi sonra da alanın TOKİ’ye tapu devrini sağladı. Ardından da kamulaştırma bedellerini Büyükşehir Belediyesi kendisi harcayarak projeyi başlattı.