Turizm Koordinasyon Toplantısına doğru

Daha güçlü Alanya için ‘Turizm Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı cuma

günü yapılacak.

Turizmin tüm kollarını bir araya getiren uluslararası turizm örgütü Skal’ın Alanya temsilciliği toplantısı bir otelde yapıldı. SKAL Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner ve Skal üyeleri katıldı.

"Ortak hareket"

Başkan Nedanlı’nın Alanya, Türkiye ve dünya ölçeğindeki Skal çalışmaları hakkında bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda konuşan ALTİD Başkanı Sili, “Kaymakamımızın inisiyatifi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) destekleriyle şehrimizin tüm kurumlarını bir araya getirecek ‘Turizm Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu. Doğru planlama ve ortak hareketle daha güçlü ve bilimsel donanımlı yürüyeceğiz” dedi.

"Daha fazla çalışmalıyız"

Alanya’mızın olmazsa olmazlarından turizmin marka değerine artı değer katmak istediklerinin altını çizen Kaymakam Harputlu da “Kentin kazanımı olan turizm 12 aya yayılmalı. Şehrimizin harcadığı enerjinin karşılığını birliktelikle daha da artırmalıyız. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm için hayata geçirdiğimiz ‘Turizm Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısını cuma günü yapacağız. Alanya’ya gelen misafirlerimizin kendini huzurlu ve güvende hissetmeleri için daha fazla çalışacağız” dedi.