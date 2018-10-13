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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:00

Turizme Akademik Destek

Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Akademi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, başkanlığında Turizm Akademi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör Ünal, Antalya başta olmak...

Turizme Akademik Destek
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Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Akademi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, başkanlığında Turizm Akademi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör Ünal, Antalya başta olmak üzere Türkiye turizminin gelişmesi için tüm sektörlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu vurgulayıp bu konuda Akdeniz Üniversitesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

2018 yılı turizm şurasında belirlenen politika önerileri doğrultusunda bölgesel öncelikli olarak yapılması gerekenlerin üzerinde durduklarını belirten Rektör Ünal, Akdeniz Üniversitesi olarak, ‘Türkiye Turizmi AR-GE Merkezi’ kurulması kararı aldıklarını ifade etti.

Rektör Ünal, “Üniversitemiz bünyesinde kuracağımız ‘Türkiye Turizmi AR-GE Merkezi’ ile ülke turizmine akademik anlamda katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Ülkemiz turizm türleri açısından çok çeşitli imkânlara sahip. Kuracağımız Ar-ge merkezimizde yapılacak bilimsel araştırmaların bu potansiyeli geliştirerek daha iyi noktalara taşıma konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Turizm sektöründe nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin önemine de dikkat çekilen toplantıda Turizm sektöründe öğrencilerin istihdamı bağlamında üniversite ve sektör işbirliğinin artırılmasına yönelik öneriler konuşuldu.
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