Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya’da bin 755 personel ile yapıldı.Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨’nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması...

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya’da bin 755 personel ile yapıldı.

Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨’nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması amacıyla yol ve sabit nokta ile umuma açık yer olmak üzere iki aşamalı ve eşzamanlı olarak yapılan çalışmada Antalya genelinde 352 ekip, bin 755 personel ve 2 dedektör köpek görev altı.

5 bin 563 şahsın sorgulandığı uygulamada aranan 8 kişi yakalanırken şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Adli ve İdari işlem yapılan 5 kişiye 248 TL cezai işlem uygulanırken

328 araç kontrol edildi, 15 araca 4 bin 018 Tl ceza tatbik edildi. 2 aracın trafikten men edildiği uygulamada 76 işyeri kontrol edildi.