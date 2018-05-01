ANTALYA:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:48

Türkiye Güven Huzur Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya’da bin 755 personel ile yapıldı.Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨’nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması...

Türkiye Güven Huzur Uygulaması
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya’da bin 755 personel ile yapıldı.

Yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨’nu¨n huzur ve gu¨ven ortamında kutlanmasının sagˆlanması amacıyla yol ve sabit nokta ile umuma açık yer olmak üzere iki aşamalı ve eşzamanlı olarak yapılan çalışmada Antalya genelinde 352 ekip, bin 755 personel ve 2 dedektör köpek görev altı.

5 bin 563 şahsın sorgulandığı uygulamada aranan 8 kişi yakalanırken şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Adli ve İdari işlem yapılan 5 kişiye 248 TL cezai işlem uygulanırken

328 araç kontrol edildi, 15 araca 4 bin 018 Tl ceza tatbik edildi. 2 aracın trafikten men edildiği uygulamada 76 işyeri kontrol edildi.
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