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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13

Türkiye’nin ilk mola evleri hizmete başladı

Engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açtığı Türkiye’nin ilk mola evleri hizmete başladı.Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ailelerinden gelen...

Türkiye'nin ilk mola evleri hizmete başladı
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Engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açtığı Türkiye’nin ilk mola evleri hizmete başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ailelerinden gelen talepler doğrultusunda projelendirdiği mola evlerinde aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personel kadrosuna emanet ederek özel işlerini hallederken, çocuklar da rehabilitasyon hizmeti alıyor.

Bir gün önceden randevu alınıyor

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler bir gün önceden randevu almak suretiyle engelli yakınını mola evine bırakıyor. Engelli vatandaşlara yönelik oluşturulan mola evlerinde engelli bireyler uzman ekipler tarafından bakılıyor. Fatura ödeme, pazar alışverişi, hastane ihtiyaçları, adliye gibi kamu kurumlarında herhangi bir işi olan hatta kendine kısa bir mola vermek isteyen engelli aileleri haftada 2 gün mola evi hizmetinden yararlanabiliyor.
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