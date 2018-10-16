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16 Ekim 2018 Salı 12:43

Tütüncü ‘Antika Pazarı’nı gezdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark’taki Sanat Sokağı’nda her ayın 2. ve 4 pazar günleri açılan ‘Antika Pazarı’nı gezdi.Kepez Belediyesi’nin, ‘Antika Pazarı’ hafta sonu yine antika tutkunlarını bir araya getirdi....

Tütüncü ‘Antika Pazarı'nı gezdi
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark’taki Sanat Sokağı’nda her ayın 2. ve 4 pazar günleri açılan ‘Antika Pazarı’nı gezdi.

Kepez Belediyesi’nin, ‘Antika Pazarı’ hafta sonu yine antika tutkunlarını bir araya getirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, her ayın 2 ve 4 pazar günü Dokumapark’ta açılan ve yüzlerce antika meraklısını buluşturan ‘Antika Pazarı’nı gezdi. Tarihe ışık tutan koleksiyonların yer aldığı pazardaki, stantları tek tek inceleyen Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, ilgisini çeken objeleri de satın aldı.

Antika Pazarı’na ziyaretçi ilgisi

Antika Pazarı’na gelen ziyaretçi sayısının giderek arttığını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Her ayın 2. ve 4. pazar günleri Dokumapark Sanat Sokağı’nda kurulan Antika Pazarı’na gösterilen ilginin artması bizim için memnuniyet verici bir sonuçtur. Tarihe ışık tutan eşyalar ve objelerin bir araya getirildiği bu pazarın canlı olması bizi mutlu ediyor. Antika Pazarı’nı tutkularının peşinde koşan insanların merkezi haline getirmeyi hedefledik. Ziyaretçi sayısındaki artışta bunu başardığımızı gösteriyor” dedi.
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