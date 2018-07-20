Tütüncü, deneyimlerini paylaştı

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Korkuteli Belediye Başkanı İrban ile incelemelerde bulunarak, arazilerin verimli bir şekilde nasıl değerlendirileceğini istişare etti.Korkuteli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Hasan Ali İrban’a ‘hayırlı...

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Korkuteli Belediye Başkanı İrban ile incelemelerde bulunarak, arazilerin verimli bir şekilde nasıl değerlendirileceğini istişare etti.

Korkuteli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Hasan Ali İrban’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, ilçeye ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi. Korkuteli Belediye Başkanı İrban’ın yapmak istediği projelere fikirsel anlamda katkı sağlaması adına yapılan davete icabet eden Başkan Tütüncü, arazi gezisine belediyesinin teknik kadrosuyla katıldı. Arazi gezisinin ardından, Korkutelili olan Başkan Tütüncü ve İrban, ilçedeki hemşehrileri ile kucaklaştı.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’ın azimli, ufku geniş, heyecanı olan bir başkan olduğuna ve ilçeye iyi hizmetler kazandıracağına inandığını belirten Tütüncü, şehirlerin kimlik ve belli bir kültürel karakter kazanmasında dinamizme ihtiyaç olduğunu söyledi. Korkuteli’nde uzun zamandır ertelenen sorunlar noktasında Başkan İrban’ın gayretler sarfedeceğini ifade eden Tütüncü, hem AKBB Başkanı olma, hem de Korkutelili olma sıfatıyla kendisine yardımcı olmak istediğini söyledi.

“Belediyecilik tekeden süt çıkarabilmektir”

Belediyecilikte en fazla zaman kaybının yeni hizmetlerin tasarlanıp projelendirilme süreci olduğunu anlatan Başkan Tütüncü, deneyim paylaşımının bu noktada çok işe yaradığını söyledi. Yapılabilecek projeler konusunda arazi gezisi gerçekleştirdiklerini belirten Tütüncü, “Korkuteli Belediyesi eğer isterse, heyecanıyla çok güzel şeyler yapılabilecek. Belediyecilik tekeden süt çıkarma sanatıdır. Ben de başkanımızı bu azim ve kararlılıkta görüyorum. Vaat ettiği umut bize bunu gösteriyor. Onu cesaretlendirmek, ekibini motive etmek, imkanlarımızla yanında olmak istedik” diye konuştu.

İrban: “Tütüncü’nün deneyimlerinden yararlandık”

Tütüncü ile ekibine teşekkür eden Başkan İrban ise, güzel bir paylaşım olduğunu söyledi. Belediyecilikte her şeyden önce deneyim gerektiğini belirten Başkan İrban, “Başkan Tütüncü Kepez’de destan yazıyor. 2 aylık başkanlığımızda bizi yalnız bırakmadı. Teknik kadrosuyla beraber ilçemize neler yapabileceğimiz noktasında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.