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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:40

Tütüncü, kadınların gününe katıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların gününe katıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından çaya davet eden vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Her akşam saat 19.00 ila 23.00 saatleri...

Tütüncü, kadınların gününe katıldı
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların gününe katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından çaya davet eden vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Her akşam saat 19.00 ila 23.00 saatleri arasında farklı mahallelerden 9’a yakın eve konuk olan Hakan Tütüncü, Gündoğdu Mahallesi’nde oturan Sabiha Eser’in gün davetine katıldı. Bir ay içerisinde yaklaşık 170 ailenin evine konuk olan Başkan Tütüncü, Sabiha Eser’in gün davetine de icabet ederek, hanımların keyifli saatlerine ortak oldu.

“Gönüllerde köprüler kurduk”

Hanımların istek ve dileklerini dinleyen Başkan Tütüncü, çözüm noktasında da bürokratlarına talimat verdi. Belediyeciliğin yol yapmak, asfalt yapmak, park yapmaktan ibaret olmadığını belirten Tütüncü, en önemli hizmetin gönüllerde bir şeyler yapabilmek olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, 9,5 yıllık hizmet süresi boyunca genç yaşlı, küçük büyük demeden tüm ilçe sakinlerinin hizmetine koşarak gönüllerde hiçbir zaman yıkılmayacak köprüler kurduklarını söyledi.
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