ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:46

Tütüncü: “Kepez’i doğalgaz konforu ile buluşturduk”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’da doğalgaz kullanan ilk ilçe olduklarını ve 22 mahallede 80 binden fazla konutu doğalgaz konforu ile buluşturduklarını söyledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede hava kirliliği...

Tütüncü: 'Kepez'i doğalgaz konforu ile buluşturduk”
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’da doğalgaz kullanan ilk ilçe olduklarını ve 22 mahallede 80 binden fazla konutu doğalgaz konforu ile buluşturduklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede hava kirliliği ile mücadelede çok yol kat ettiklerini söyledi. Tütüncü, “22 mahallemizde 80 binden fazla konuta doğalgaz götürerek, hava kirliliği ile mücadelede çok mesafe aldık. Antalya’da doğalgaz kullanan ilk ilçe olmanın mutluğu da bizim için çok daha büyük” dedi.

Hakan Tütüncü, sağlıklı ve kişilere konforlu bir yaşam sunan doğalgaz hizmetinin aynı zamanda ısınma ve mutfakta da vatandaşın kesesini rahatlatan bir yatırım olduğunu söyledi. Kepez’in her hanesini doğalgaz ile buluşturacaklarını belirten Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin konforlu bir ilçede huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktı. Kepez, 9 yılda gecekondudan, kangrenleşmiş imar sorunlarına kadar çok büyük yollar kat etti. Biz bugün imar sorunlarını tek tek çözerken bir yandan ilçeye doğalgaz getirerek, hemşehrilerimize Kepez’de konforlu bir yaşam sunduk” diye konuştu.
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