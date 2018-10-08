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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:55

Tütüncü vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından kendisine çay içme davetinde bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinlerinin çay içme davetlerine yetişebilmek...

Tütüncü vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından kendisine çay içme davetinde bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sakinlerinin çay içme davetlerine yetişebilmek için de yoğun bir mesai harcıyor. Her akşam saat 19.00 ile 23.00 arasında farklı mahallelerde 9’a yakın aileye konuk olan Tütüncü, bir aya yakın bir sürede 170 aileyi evlerinde ziyaret etti. ‘Mesaj attık ama Başkan bizim eve gelmez.’ diye düşünen birçok Kepezli aile, Tütüncü’nün ziyaretiyle büyük bir mutluluk yaşıyor.

Başkan Hakan Tütüncü, ziyaretlerinde ikram edilen çay ya da kahve eşliğinde sohbet ettiği vatandaşların isteklerini dinliyor ve karşılıyor. Tütüncü, gittiği evlerde çeşitli hediyelerle ailenin ve komşuların çocuklarını da sevindiriyor.

Ev ev hatıralar biriktiriyor

Kepezlilerin, çay içme davetlerine katılabilmek için zamanla yarıştığını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Her akşam, kapı kapı, mahalle mahalle evleri ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle mutlulukları paylaşıyoruz. ‘Başkan gelmez, şansımı deneneyim’, diyen kardeşlerimizi; davetlerine katılarak mutlu ediyoruz. Mutlu bir akşamı paylaşmaktan, güzel bir sohbete ortak olmaktan ve birlikte hatıralar biriktirmekten mutlu oluyorum. Yollar, parklar yaparsınız, eskir. Kocaman projeler yapmayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan şehirle bütünleşebilmek ve yönettiğiniz şehirdeki insanlarla bir aile hukukunu geliştirebilmektir. Ev ziyaretlerimizde hemşerilerimizle aile hukukunu geliştirdikçe çok mutlu oluyoruz” dedi.
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