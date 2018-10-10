Tütüncü’den gençlere üniversite ve kamp müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’e yeni döneminde üniversite kazandıracaklarının ve gençlik kampı yapacaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları projesi kapsamında Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Hakan Tütüncü, okulun konferans salonundaki söyleşide, öğrencilerin şehirle ilgili taleplerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı.

Bir ülkenin gücü ve enerjisinin gençler olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, “Gençler, bu ülke için çok önemli. Çünkü yol yaparsınız günün birinde eskir. Işıltılı binalar yapmayı, büyük projeleri ortaya koymayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan insanlara yatırım yapabilmektir. Çünkü insana yapılan yatırım asla kaybolmaz” dedi.

“Enerjim, Kepezlilerin hayır duası”

Tütüncü, bir öğrencinin çok çalışmaktan dolayı yorulmuyor musunuz, sorusuna şu cevabı verdi: “Kepez’e, hayatı çok daha anlamlı ve verimli hale getirecek birçok güzellik ekledik. Bu şehirde uyanan bir insanın, bu şehrin güzelliklerini yaşadığını ve bu şehirde yaşamaktan mutlu olduğunu gördüğümde enerji ile doluyorum. Kepez için ciddi bir gayreti ortaya koyuyoruz. Bu enerjiyi nereden buluyorsun, diye soruyorlar. Hemşehrilerimin hayır dualarını aldıkça enerjiyle doluyorum. Kepez’de yaşayanların, yaptığımız eserlerden faydalandığı zaman yaşadığı mutluluğu gördükçe de çok büyük bir mutluluk duyuyorum.”

“Kepez üniversitesi boynumuzun borcu”

Bir öğrencinin, Kepez’e üniversite istemesiyle ilgili de Tütüncü, “En büyük hayalim Kepez’e üniversite yaptırmak. Belediye başkanlığım sırasında Kepez’e, 130 civarında yeni okul yapıldı. Bu 130 okulun 130’unda da belediyemizin ciddi gayreti ve emeği var. Fen Lisesi yoktu şimdi iki tane var. Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, proje okulları ve nitelikli meslek liseleri yoktu, şimdi var. Var olan okulların niteliği arttı. Eğitimde ciddi adımlar attık. Gençlere yönelik birçok sosyal, kültürel ve sportif proje gerçekleştirdik. Şimdi sırada üniversite var. Üniversitenin arazisini oluşturma konusunda ciddi bir gayret gösterdim. Şuan Kepez’de üniversite arazisi hazır. Önümüzdeki dönem Allah nasip ederse Kepez’e bir üniversite kurmak bizim boynumuzun borcu olacak. Üniversitenin kuruluşuyla ilgili çalışmaları başlattık.”

Kepez’e gençlik kampı

Konuşmasının sonunda gençlik kampı müjdesi de veren Başkan Hakan Tütüncü, “Önümüzdeki dönem Kepez’e, lise ve üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği çok güzel bir gençlik kampı yapacağız. Öğrencilerimize, her yaz tatilinde bu tesiste, kamp yapabilecekleri, çeşitli hobilerle, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşabilecekleri bir ortamı sunacağız.”