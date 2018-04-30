Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği tarafından Antalya’da 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi düzenlendi.Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve...

Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği tarafından Antalya’da 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, Belediyeler, Özle Engelli Bakım Merkezleri ve Yurt Dışı Kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen kongrede uzun dönem bakım ve finansal sürdürülebilirlik konusu ele alındı. Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında hizmet verenlerin ve hizmet alanların bürokrat, yöneticiler ve akademisyenlerle bir araya geldiği kongrede, Yara ve Diyabetik Ayak Kursu, İletişim Kursu, Evde Sağlıkta Vaka Yönetimi Kursu, Evde Sağlık Hastalarında Beslenme Kursu, Bakım Süreçlerinde Rehabilitasyon Kursları verildi.

Kongrede ülkemizde yaşlı nüfusunun giderek artması sonucu kronik ve bakıma muhtaç hastaların oranından ciddi artışların yaşandığı göz önüne alınarak Uzun Dönem Bakım Modelinin biran önce devreye alınması vurgulandı. Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında çok sayıda paydaşların olduğu ve bu nedenle valilik ve belediyelerin liderliğinde ortaklaşa hareket edilmesi gerektiği, valiliklerde kurulmuş olan Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonlarının daha aktif olması gerektiği dile getirildi. Yurt dışından Avrupa Eczacılar Federasyonu Başkanı, Türkiye Eczacılar Birliği İkinci Başkanı ve Yönetim Kurulu, Danimarka ve İngiltere’den konusunda uzman eczacıların konuşmacı olarak katıldığı oturumda eczacıların Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerdeki rolü, gerek serbest gerekse kamuda çalışan eczacıların evde bakım süreçlerine katılmaları ele alındı. Yılda yaklaşık 500 milyon kez vatandaşla temas eden ve özellikle evde sağlık hizmeti alan kronik hastalarla hemen hemen her gün iletişimde olan eczacıların sağlık okuryazarlığı ve bilinçli ilaç kullanımı konusunda sisteme dahil edilmeleri zorunluluğuna değinildi. Tıbbi malzemelerin erişimi açısından eczaneler ve tıbbi malzeme satış merkezleri dezavantajlı guruplara yönelik hizmetlerde çok büyü rolünün olduğunun altı çizildi.

Yeni Zelanda Otaga Üniversitesinden Prof. Dr. Robert Walker ülkelerinde hastalarının yüzde 90’ının evde hemodiyaliz hizmeti aldığını ve bunu hastanın konforu ve iş hayatına devam etmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Evde Hemodiyaliz uygulamasının toplamda sağlık giderlerinin yüzde 40 oranında azalttığını vurgulandı. Yerer yönetimlerin sunumunda yerer yönetimlerin evde sağlıkta daha etkin rol alması gerektiği vurgulandı.

“Evde sağlık ve sosyal hizmetleri önemsediklerini ve destekliyoruz”

İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti. Koç, “Yaptığımız araştırmada evde bakım desteği alan bireylerin yüzde 7 sinin iş kazası geçirmiş veya meslek hastalıklarına yakalanmış olduğunu tespit ettik. Bu alanda koruyucu önleyici çalışmaların arttırılması önemli. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve tüm kamu kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması için güvenli ev, güvenli okul, güvenli çevre, güvenli hastane, güvenli iş yeri uygulamaları ile Güvenle Tüyü Türkiye hedefimize varmaya çalışılıyoruz” dedi