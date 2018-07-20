ÜniAr’dan AÜ Rektörü Ünal’a gümüş ödül

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) hazırlandı. Araştırmada, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen üniversite arasında yer aldı. Değerlendirme AÜ Rektörü Mustafa Ünal da gümüş ile ödüllendirdi.

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) hazırlandı. Araştırmada, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen üniversite arasında yer aldı. Değerlendirme AÜ Rektörü Mustafa Ünal da gümüş ile ödüllendirdi.

ÜNİAR tarafından 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla, gerçekleşen 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından, Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli üniversiteler olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 raporu tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, üniversiteler de nitelikli üniversiteler ve diğerleri olarak ikiye ayrıldı.

En iyi üniversiteler

Sıralamalarda ise öğrencilerin üst düzeyde memnun edebilen üniversite sayısının 17 olduğu açıklandı. Bu üniversiteler sırasıyla; Özyeğin, Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Acıbadem Mehmet Ali Aydın, İhsan Doğramacı Bilkent, Abdullah Gül, İstanbul Teknik, Kadir Has, Gebze Teknik, Boğaziçi, Akdeniz, İstanbul Bilgi, İstanbul Şehir, Hasan Kalyoncu, Piri Reis ve Galatasaray üniversitesi oldu.

19 üniversite eğitim öğretimde yüksek düzeyde tatmin edici bulundu. Bu üniversitelerinden ilk onu sırasıyla Sabancı, Koç, Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Boğaziçi, Piri Reis, İhsan Doğramacı Bilkent, Abdullah Gül, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ve İstanbul Teknik Üniversitesi.

Türkiye’deki yerleşke ve yaşamının doyurucuyu en yüksek olan üniversitelerinden ilk onu sırasıyla Yeditepe, Özyeğin, Koç, Boğaziçi, Akdeniz, İstanbul Teknik, İstanbul Bilgi, Hasan Kalyoncu, Galatasaray ve Anadolu Üniversitesi.

Türkiye’deki öğrencilerin en yüksek akademik destek ve ilgi gösteren üniversitelerden ilk onu sırasıyla Özyeğin, Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, İhsan Doğramacı Bilkent, Kadir Has, Boğaziçi, İstanbul Şehir ve İstanbul Bilim Üniversitesi.

Yönetim ve işleyişte öğrenci odaklı olan, sorunlara duyarlı, erişilebilir ve demokratik yaklaşımda diğer üniversitelerden ayrışan bu üniversiteler ilk onu sırasıyla Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç, Kadir Has, Akdeniz, Sabancı, Gebze Teknik, İskenderun Teknik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ve İstanbul Şehir Üniversitesi.

Öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği açısında en iyi üniversitelerden ilk onu sırasıyla Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Sabancı, İstanbul Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Bilgi, Boğaziçi, Yeditepe ve İstanbul Üniversitesi.

Kişisel gelişim ve kariyer desteği açısında en iyi ilk on üniversite sırasıyla Koç, Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Abdullah Gül, Gebze Teknik, Boğaziçi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi.

AÜ Rektörü Ünal’a gümüş ödül

Değerlendirmelerden en yüksek skorları alan 3 üniversite rektörüne ÜniAr Altın Ödülü, 4 rektöre ÜniAr Gümüş Ödülü, 5 rektöre de ÜniAr Bronz Ödül’ü verildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’da başarısından dolayı gümüş ödül verildi.