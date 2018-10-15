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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:58

Üniversitede ideal gençlik söyleşisi

Akdeniz Üniversitesi 1. Kitap Günleri kapsamında “İdeal Gençlik ve Dava Taşı” söyleşisi düzenlendi.1. Kitap Günleri kapsamında Basın Yayın Topluluğu ve Tarih ve Kültür Topluluğu işbirliğiyle Merkez Valisi Adnan Yılmaz’ın katılımıyla...

Üniversitede ideal gençlik söyleşisi
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Akdeniz Üniversitesi 1. Kitap Günleri kapsamında “İdeal Gençlik ve Dava Taşı” söyleşisi düzenlendi.

1. Kitap Günleri kapsamında Basın Yayın Topluluğu ve Tarih ve Kültür Topluluğu işbirliğiyle Merkez Valisi Adnan Yılmaz’ın katılımıyla “İdeal Gençlik ve Dava Taşı” isimli söyleşi ve imza günü düzenlendi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ünal, “Gençlik bir toplumun dinamizmi ve aynı zamanda da geleceğidir. Ülkemizi eğitim, bilim ve teknoloji alanında en iyi seviyelere çıkarmak, gençliğimizi onurlu, yüce değerlere sahip, güzel ahlak sahibi birer birey olarak yetiştirmek için milletçe el birliğiyle çalışmak zorundayız. Sevgili öğrenciler, okuyun, çalışın, gezin, yeteneklerinizi keşfedin, üretmek ve paylaşmanın mutluluğunu gönlünüzce yaşayın. Mücadeleden korkmayın, girişimcilik genç insanın olmazsa olmazıdır. Biz sizlere güveniyoruz” diye konuştu.

Vali Yılmaz ise, öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri ve özellikle şiirleri ışığında, vatanına milletine ve tüm insanlığa faydalı bir şahsiyet oluşturmaları için yol gösteren “ideal gençlik” portresi çizdi. Necip Fazıl’ın Gençliğe Hitabe şiirinden de alıntılar yapan Vali Yılmaz, “Üstad’ın ‘kim var!’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘ben varım!’ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik’ özlemini ancak siz gençlerin yerine getirebileceğine ve Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine yine sizlerin koyabileceğine inanıyorum” diye seslendi.

Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi kıymetli isimlere de atıflar yapan Vali Yılmaz, “Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asım’ın Nesli’ olarak adlandırdığı gençliği karşımda görüyor gibiyim.” diyerek etkinliğin sonunda İdeal Gençlik ve Dava Taşı isimli eserini öğrenciler için imzaladı.
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