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20 Temmuz 2018 Cuma 11:08

Uysal: “Mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pamfilya ruhuyla hep bir arada mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz” dedi.Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Mercan,...

Uysal: 'Mutlu bir Muratpaşa'da yaşıyoruz”
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pamfilya ruhuyla hep bir arada mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz” dedi.

Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Mercan, 2017 yılında resmi kuruluş çalışmalarını tamamlayan dernek hakkında Başkan Uysal’a bilgi verdi. Derneklerinin Ukrayna halk şarkıları söyleyen bir koro etrafında bir araya gelmeleriyle kurulduğunu belirten Mercan, geçen yıl kasım ayında açılış konserini yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Anadolu topraklarında binlerce yıldır kardeşliğin, dostluğun, sevgi ve saygının paylaşıldığını belirtti. Başkan Uysal, “Yaşadığımız bu coğrafya geçmişte ‘Değişik kültür ve topluluklardan gelen insanların barış içinde mutlu yaşadığı yer’ anlamasına gelen Pamfilya olarak biliniyordu. Muratpaşa’da bu Pamfilya ruhunu sürdürüyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin tüm renkleri ortak paydamız Muratpaşa’da gönüllerini buluşturmuş durumda. Pamfilya ruhuyla hep bir arada mutlu bir Muratpaşa’da yaşıyoruz.”
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