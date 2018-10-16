Uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından ele geçirilen 18 kilogram esrar olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, geçen sene Mahmutseydi Mahallesi’ndeki bir eve yaptığı baskında...

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından ele geçirilen 18 kilogram esrar olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, geçen sene Mahmutseydi Mahallesi’ndeki bir eve yaptığı baskında 18 kilo esrar maddesi ele geçirmiş, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve fiziki takibi sonrası eş zamanlı operasyonla Mustafa D., Konaklı Mahallesi’nde Okan B. ise Oba Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan Mustafa D. ve Okan B. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.