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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:14

Vali Karaloğlu Beydağları İmecik Yörük Şenliklerine katıldı

Antalya Valisi Münir Karalloğlu, Korkuteli İlçesi’nde düzenlenen Beydağları İmecik Yörük Şenliklerine katıldı. Her yıl coşkuyla düzenlenen Yörük şenliklerinin bu sene 15.si düzenlendi.Antalya ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın...

Vali Karaloğlu Beydağları İmecik Yörük Şenliklerine katıldı
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Antalya Valisi Münir Karalloğlu, Korkuteli İlçesi’nde düzenlenen Beydağları İmecik Yörük Şenliklerine katıldı. Her yıl coşkuyla düzenlenen Yörük şenliklerinin bu sene 15.si düzenlendi.

Antalya ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenliklere, Vali Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Yayla Şenliklerinde Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın dünya cenneti bir şehir olduğunu belirterek, yazıyla kışıyla, sahilleriyle, dağlarıyla, her şeyden önemlisi vatanını milletini seven, çalışkan insanlarıyla çok güzel ve özel bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

İmecik Yaylası’nda 900 yıldır Türklerin yaşadığına ve Antalya’nın 811 yıl önce fethedildiğine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, Şehrin Fatihi Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethinden önce Toroslar’ı yurt tutan Yörüklerin, Antalya’yı fethe hazırlayan öncü kuvvetler, akıncı birlikleri olduğunu belirtti.

Konuşmasına Gıyaseddin Keyhüsrev’in Toroslar’ı, Beydağları’nı güvende hissetmesiyle 1207 yılında Antalya’yı fethettiğini aktararak devam eden Vali Karaloğlu, “Fetih ile birlikte 811 yıldır Antalya Türk ve İslam toprağı. İşte Toroslar’da, Beydağları’nda İmceik’te Yörükler var oldukça, Yörük kültürü var oldukça, siz değerli kardeşlerimiz, vatansever insanımız var oldukça, bu topraklar kıyamete kadar Türk ve İslam toprağı olmaya devam edecek” dedi.

Antalya’nın Türk ve İslam yurdu olarak kalabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Münir Karaloğlu “Kültürümüzü, örfümüzü ve geleneklerimizi kaybetmeliyim, inancımızı ve imanımızı azaltmayalım. Bu yayla şenliklerinin, Yörük şenliklerinin de kültürümüzün muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere nakledilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için İmecik muhtarımızı, İmecik Derneği Başkanını ve 15 yıldır bu toyu, şenliği ısrarla devam ettiren ağamızı kutluyorum.”

Yörük kültürünün coşkuyla yaşatıldığı 3 gün devam eden şenliklerde, Saruhan Kardeşler, Neslihan Yılmaz, İlyas Manav, Samet Bozan ve Mustafa Yıldızdoğan da sahne alarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.
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