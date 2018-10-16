ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:54

Vali Karaloğlu, fide üretim sahalarını gezdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fide üretim sahalarında incelemelerde bulundu.Vali Münir Karaloğlu, Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar ve Grow Fide Üretim ve Ticaret şirketlerini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi...

Vali Karaloğlu, fide üretim sahalarını gezdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fide üretim sahalarında incelemelerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar ve Grow Fide Üretim ve Ticaret şirketlerini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu laboratuvar ve fide üretim seralarını gezerek, incelemelerde bulundu.

Şirket yetkililerinden, doku kültürü ürünler hakkında bilgi alan Karaloğlu, 10 milyon bitki kapasitesine sahip, Türkiye’de ilk defa DNA analizi yapılan ve sertifikalı fidanlarla kalite güvencesi altına alınan, doku kültürü üretim laboratuvarlarını gezdi.

Vali Karaloğlu, Antalya’da doku kültürü, fidan ve fide üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyuran, Rito Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal’dan kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Yüksel Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Yüksel Tohumculuk ile Türkiye ve dünyada tohumculuk sektörü üzerine sunum yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku