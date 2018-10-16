Vali Karaloğlu, fide üretim sahalarını gezdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fide üretim sahalarında incelemelerde bulundu.Vali Münir Karaloğlu, Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar ve Grow Fide Üretim ve Ticaret şirketlerini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fide üretim sahalarında incelemelerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar ve Grow Fide Üretim ve Ticaret şirketlerini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu laboratuvar ve fide üretim seralarını gezerek, incelemelerde bulundu.

Şirket yetkililerinden, doku kültürü ürünler hakkında bilgi alan Karaloğlu, 10 milyon bitki kapasitesine sahip, Türkiye’de ilk defa DNA analizi yapılan ve sertifikalı fidanlarla kalite güvencesi altına alınan, doku kültürü üretim laboratuvarlarını gezdi.

Vali Karaloğlu, Antalya’da doku kültürü, fidan ve fide üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyuran, Rito Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal’dan kurumun iş ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Yüksel Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Yüksel Tohumculuk ile Türkiye ve dünyada tohumculuk sektörü üzerine sunum yaptı.