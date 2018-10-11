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11 Ekim 2018 Perşembe 15:14

Vali Karaloğlu, Kaleiçi Festivali heyetini ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi Old Town Festivali için 14 ülke, 26 şehrinden kente gelen heyetleri ağırladı.Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali...

Vali Karaloğlu, Kaleiçi Festivali heyetini ağırladı
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi Old Town Festivali için 14 ülke, 26 şehrinden kente gelen heyetleri ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali için birçok yabancı misafir Antalya’ya geldi. Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı festivale bu yıl 14 ülkeden 26 şehir katıldı. Vali Münir Karaloğlu, Festival için Antalya’ya gelen konukları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte makamında kabul etti.

Gelen konuklara Antalya’nın çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Karaloğlu, Antalya’nın doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve tarihi derinliğini anlattı. Misafirleri Antalya’da ağırladıkları için büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Karaloğlu, Antalya’nın tarihi kent merkezinin şehrin kalbi olduğunu ifade ederek bu festivalle Antalya’nın kalbini dünyaya açan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı tebrik etti. Konuklarla karşılıklı sohbetin ardından Vali Karaloğlu festival heyetiyle ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün saat 18.30 Karaalioğlu Parkı’ndan Atatürk Caddesi - Hadrianus Kapısı ve Kaleiçi’ne uzanacak kortejle başlayacak Kaleiçi Old Town Festivali; konserler, sergiler, sokak performansları, söyleşiler, mutfak atölyeleriyle 4 gün boyunca devam edecek.
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