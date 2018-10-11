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11 Ekim 2018 Perşembe 14:35

Vali Karaloğlu’na YÖREX daveti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’ı bu yıl 24-28 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 9’uncu Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti.Antalya...

Vali Karaloğlu'na YÖREX daveti
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’ı bu yıl 24-28 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 9’uncu Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ve Hüseyin Simav ile birlikte Vali Karaloğlu’na YÖREX davetinde bulundu. Çandır, YÖREX ile ilgili Vali Karaloğlu’na bilgi verdi. Antalya Valisi Karaloğlu, bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’nın hayırlı olmasını diledi.

Ali Çandır ve beraberindeki heyet, Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Antalya 3’üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı’na atanan Piyade Albay Tuncay Polat’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, YÖREX davetiyesini sundu. Yöresel Ürünler Fuarı hakkında bilgi veren Çandır, yöresel ürünlerin önemini vurguladı. Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat da YÖREX’in hayırlı olmasını diledi.
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