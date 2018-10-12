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12 Ekim 2018 Cuma 15:57

Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi

Manavgat Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde kaldırımda atıl vaziyette bulunan telefon kulübesinin yıllardır çalışmamasına rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.Üzerinde ankesörün de bulunmadığı kulübe, adeta kaderine terk...

Vatandaşın kullanılmayan telefon kulübesi tepkisi
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Manavgat Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde kaldırımda atıl vaziyette bulunan telefon kulübesinin yıllardır çalışmamasına rağmen kaldırılmaması tepkilere neden oluyor.

Üzerinde ankesörün de bulunmadığı kulübe, adeta kaderine terk edilirken, kulübenin yanına konulan yeni sistem ankesörlü telefonda eskimeye yüz tuttu.

Kaldırımı işgal ederek vatandaşların geçişini engellemesinin yanında çirkin bir görüntü oluşturan telefon kulübesinin kaldırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden destek istedi.
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