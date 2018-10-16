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16 Ekim 2018 Salı 10:20

Vecihi Hürkuş ilk kez Döşemealtı’nda

İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan, Cumhuriyet tarihinin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş’un yaşam öyküsü, tek kişilik tiyatro gösterisi olarak Döşemealtı’nda sahnelenecek.Mansur Erk’in yazdığı, Orhan Karataş’ın yönettiği...

Vecihi Hürkuş ilk kez Döşemealtı'nda
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İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan, Cumhuriyet tarihinin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş’un yaşam öyküsü, tek kişilik tiyatro gösterisi olarak Döşemealtı’nda sahnelenecek.

Mansur Erk’in yazdığı, Orhan Karataş’ın yönettiği “Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı oyun, 19 Ekim Cuma günü Döşemealtı’nın Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Yeşilpark Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Milli kahraman Vecihi Hürkuş karakterini Murat Demirbaş’ın canlandıracağı oyun, ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Kahramanlık ve tutkulu bir havacılık sevdasının öyküsü olan oyun, ses ve görüntü efektleriyle zenginleştirildi. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun meddah geleneğine uygun yazılan oyun, akıcı anlatımıyla izleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor.

Türkiye’nin birçok yerinde sahnelenen ve Döşemealtı Belediyesi’nin katkılarıyla ilçede ilk kez sahnelenecek olan oyun, ücretsiz olarak izlenecek.
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