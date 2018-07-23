ANTALYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:00

Vergi borcu yapılandırması devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi vergi borcu bulunan vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya çağırdı. 31 Temmuz’da sona erecek kampanya kapsamında emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların borç faizleri silinirken sicilleri de temizlenecek.

Vergi borcu yapılandırması devam ediyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi vergi borcu bulunan vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya çağırdı. 31 Temmuz’da sona erecek kampanya kapsamında emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların borç faizleri silinirken sicilleri de temizlenecek.

31 Temmuz tarihinde sona erecek yapılandırma kapsamında İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İş Yeri Açma Ruhsat Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşgal Harçları, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Bina İnşaat Harcı, Hayvan Kesim, Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti, Analiz Ücretleri (havuz suyu, şebeke suyu, atık su), Kazı Tahrip Ücretleri, Otobüs ve Minibüs Ruhsat Harcı ve Durak Aidatı ile belediye mülkünü kullanan kiracıların kira bedelleri yapılandırılabilecek.

Borç faizleri silinecek

Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi de yüzde 95 oranında silinecek. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunuyor. Taksitle ödemede ilk taksit 30 Eylül 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar ödenebilir. Diğer taksitler ise birer ay atlamalı olarak ödenmeye devam edilecek. Yapılandırmanın devam edebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi ve bir takvim yılı içinde 2 taksitten fazla ihlal yapılmaması gerekiyor.

İnternet üzerinden de başvurabilirsiniz

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi hariç tüm vergi borçlarının yapılandırabilmesine imkân sunan barıştan yararlanmak isteyenler başvurularını Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen yapabilecekleri gibi internet üzerinden www.antalya.bel.tr adresinden de yapabilecek.
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