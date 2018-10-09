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09 Ekim 2018 Salı 10:22

Yabancılar Meclisi, sanat sergisi ve Noel pazarı hazırlıklarını gündeme aldı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında, 4. Uluslararası Sanat Sergisi ve 9. Noel Pazarı hazırlıkları da yer aldı.Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi,...

Yabancılar Meclisi, sanat sergisi ve Noel pazarı hazırlıklarını gündeme aldı
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Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında, 4. Uluslararası Sanat Sergisi ve 9. Noel Pazarı hazırlıkları da yer aldı.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, Kasım ve Aralık ayında düzenlenecek iki önemli organizasyonla ilgili hazırlıkları görüştü. 23, 24 ve 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek “4. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi”yle ilgili yapılacak ön hazırlıklar ve serginin içeriğine dair bilgi alışverişi yapan Yabancılar Meclisi Üyeleri, bu yıl ki serginin de muhteşem olacağını açıkladılar. Üyeler, sergi açacak sanatçıların başvurularını 12 Kasım’a kadar yapmalarını istediler.

Noel Pazarı Aralık’ta

9. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’nın ise 9 Aralık’ta düzenleneceğini açıklayan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Üyeleri, Belediye Binası arkasında yapılacak etkinliğin önceki yıllarda olduğu gibi yine renkli geçeceğini söylediler.
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