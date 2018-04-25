YEDAM Antalya Şubesi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için her türlü desteği sunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.Alkol ve madde bağımlılarına sosyal...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için her türlü desteği sunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Alkol ve madde bağımlılarına sosyal ve psikolojik destek verecek olan Yeşilay Danışma Merkezi’nin (YEDAM) 8. Şubesi Antalya’da açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür katıldı. Açılışta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, alkol ve madde bağımlılığının giderek büyüyen bir sorun olduğuna dikkat çekti. Diğer illerde olduğu gibi Antalya’da da madde bağımlılarının bulunduğunu belirten Türel, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile bağımlılıkla mücadeleye yönelik yaptığımız protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu binanın tadilat ve tefrişatını gerçekleştirdik Bundan onur duyuyoruz” diye konuştu.

Enç ve Tütüncü’ye teşekkür

Merkezin personel ihtiyacı kapsamında 1 Sosyolog, 2 klinik psikolog, 1 halkla ilişkiler görevlisi ile güvenlik ve hizmetli talebinin de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağını ifade eden Türel, merkez binasının da Kepez Belediyesi tarafından verildiğini belirterek Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Başkan Türel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma Komisyonu sözcüsü Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in de bu merkezin kurulmasına çok önemli katkıları olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bir kereden çok şey olur”

“Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzun kanayan yarası olan madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için her zaman elimizden gelen desteği sunmaya gayret gösterdik” diyen Başkan Türel, Antalya’da 500 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen “Bir kereden çok şey olur” projesi ile bataklığı kaynağında kurutacaklarını söyledi. Başkan Türel bir şekilde bu bataklığa düşmüş bireyleri de topluma kazandırmak için de çeşitli projeler yürüttüklerini ifade ederek, “Maddeye Bağlanma Spora Bağlan isimli proje de bunlardan biri. Bu projeyle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. İstatistiklere göre sporla ilgilenen gençlerin madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları edinme oranı sporla ilgilenmeyenlere göre daha düşük. Bu gerçekten hareketle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu tür illetlerden koruyabilmek için onları spora yönlendirmek adına elimizden gereken projeleri yapıyoruz ve gerekli desteği de veriyoruz” dedi.

Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda en büyük destekçisinin eşi Ebru Türel olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Madde bağımlılarının tedavisi, en önemlisi de topluma kazandırılması noktasında inanın kendisi benden daha büyük bir gayret ve çaba içerisinde. Her şeyden önce bir anne olarak bu konuda duyarlılığı yüksek seviyede” diyerek eşine teşekkür etti.