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12 Ekim 2018 Cuma 10:55

’Yeşeren çocuklar’ projesi 45 çocukla start aldı

Antalya Valiliği koordinesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında Eylül ayında imzalanan “Yeşeren Çocuklar Projesi’ protokolü...

'Yeşeren çocuklar' projesi 45 çocukla start aldı
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Antalya Valiliği koordinesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında Eylül ayında imzalanan “Yeşeren Çocuklar Projesi’ protokolü kapsamında Aksu İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 45 öğrenci tarım konusunda yerinde bilgilendirildi.

Okullarından öğretmenleri nezaretinde alınan öğrenciler ilk olarak BATEM’ e ait Aksu Yerleşkesine giderek uygulamalı tarım eğitimi aldılar. Başlangıçta serada sebze yetiştiriciliği ile ilgili teknik bilgi aldıktan sonra her öğrenci hazırlanan dikim tavalarına domates, biber ve hıyardan oluşan sebze fidelerinin dikimini gerçekleştirdi.

Daha sonra tıbbi ve aromatik bitki serasına götürülen öğrencilere lavanta, kekik, defne ve adaçayı gibi bitkiler tanıtıldıktan sonra, yaşayan bitkiler gösterildi ve daha sonra açık alanda öğrenciler tarafından lavanta dikimi gerçekleştirildi.Buradan EXPO alanında BATEM reyonuna giden öğrenciler turunçgil yetiştiriciliği hakkında bilgi alıp, turunçgil ağaçlarını canlı olarak tanıdıktan sonra birlikte Greyfurt fidanı diktiler.

EXPO alanında Bilim ve Teknoloji merkezinde yaşayan duvar teknolojisi ile çiçekler ve bitkiler hakkında bilgi alan öğrenciler, yaş seviyesine uygun olarak hazırlanan görsel materyallerden bitkilerin yaşam döngülerini öğrendiler. Organik Tarım hakkında sunum ve bilgilendirme yapılan öğrencilere günün anısına şapka, çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapıldı. TARSİM tarafından tarım sigortalarının önemi anlatılan çocuklara Tarsim tarafından hediyeler verildi.

5 ayrı salondan oluşan zaman tünelinde görsel ve işitsel sunumlarla birlikte konuyla ilgili mihmandarlar eşliğinde öğrencilere etkileşimli polenleme oyunu ve tohum duvarları gibi uygulamalarla biyoçeşitlilik, tarımın tarihi süreci ve gelecek projeksiyonları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. İçerisinde çeşitli ülkelerden gelen Tropik bitkilerin bulunduğu zemin kat ve seyir terasından oluşan EXPO Serası mihmandarlar eşliğinde bilgilendirme yapılarak gezdirildi.

Proje kapsamında Antalya’da Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde ilköğretim 4. sınıf ile ortaöğretim 5, 6 ve 7. sınıflarda eğitim ve öğretim gören çocuklar BATEM ve EXPO 2016 Antalya’ya düzenlenecek teknik gezilerle doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazanacak. öğrenciler toprağı, tarımı ve gıdayı tanıyarak tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi edinecek.
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