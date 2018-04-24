Yörük Festivali 4 Mayıs’ta başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali” 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yörük kültürünün tanıtılacağı etkinliklerde Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansı ve ünlü sanatçı Kıraç konseri Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce yıllık Yörük kültürünü gelecek nesillere tanıtmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Antalya Yörük Festivali başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in üç yıl önce Antalya’ya kazandırdığı Uluslararası Yörük Festivali, bu yıl da 4-6 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklerle dördüncü kez gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya Yörükler Derneği işbirliği ile gerçekleştireceği 4’ncü Uluslararası Yörük Festivali ile Antalya, üç gün sürecek bir şölene sahne olacak. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden yaşatmayı ve Yörük Kültürü’nün dünyaya tanıtılmasını hedefleyen festival, yeni nesli ve turistleri milli kültürümüzle buluşturacak.

Göç Duası ve Yörük Göçü

4’ncü Uluslararası Yörük Festivali, 4 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Göç Duasının ardından geleneksel Yörük Göçü ile başlayacak. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erecek temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve deve kervanı ile Yörükler Antalya caddelerinde renkli görüntüler oluşturacak. Karaalioğlu Parkı’nda devam edecek

İlber Ortaylı konferansı

Yörük Şöleni’nde protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Program kapsamında fotoğraf sergisi ve mehteran gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da Prof. Dr. İlber Ortaylı da park içinde bir konferans verecek. Konferansın ardından Antalyalılar Neslihan Yılmazın sahne alacağı Türk Halk Müziği konseri eğlenecek.

Geleneksel gösteriler

Yörük Festivali’nin ikinci günü olan 5 Mayıs Cumartesi günü ise program yine Karaalioğlu Parkı’nda saat 14.00’da start alacak. Halk Oyunları gösterileri, Geleneksel Kına Gecesi eğlencesi ile başlayacak şenlikler saat 20.40’da Otantik Halk Sanatçıları konseriyle sona erecek.

Son gün Düzlerçamı’nda

6 Mayıs Pazar günü Düzlerçamı’nda saat 11.00’de başlayacak Yörük Şenliği, Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti, dernekler arası hediyeleşme, konuk derneklerin halk oyunları gösterisi, Aşık Atışmalarıyla devam edecek. Aynı gün saat 13.30’da 25. Yörük Toyu resmi açılış programı yapılacak.

Kıraç Konseri coşturacak

Programın adından etkinlikler Türk Sporları Gösterileri, Anadolu Halk Dansları ekibinin gösterileri ve Azerin konseri ile devam edecek. Saat 17.45’de ünlü sanatçı Kıraç’ın muhteşem konseri ile 4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali son bulacak. Yörük Şöleni’ne tüm Antalyalılar davetli.