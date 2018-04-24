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24 Nisan 2018 Salı 14:37

Yücel, kardeş şehir çocuklarıyla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kardeş şehirlerden gelen çocuklarla bir araya geldi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Litvanya-Silute, Trakai, Letonya-Talsi, Finlandiya-Rovaniemi,...

Yücel, kardeş şehir çocuklarıyla buluştu
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kardeş şehirlerden gelen çocuklarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Litvanya-Silute, Trakai, Letonya-Talsi, Finlandiya-Rovaniemi, Polonya-Wodzislaw Slaski gibi şehirlerden gelen 56 çocuğu Meclis Salonu’nda ağırladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dünya’da tek çocuk bayramı kutlayan ülkeyiz. Çocuklara çok değer veriyoruz, adımlarımızı çocukların geleceği üzerine atıyoruz. Bugün sizin gününüz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl yeni belediye binamızda sizi ağırlamak istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi.
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