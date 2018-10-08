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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:02

Zor Velilerle İlişkileri Yönetme seminerine yoğun ilgi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 48’inci Grup Meslek Komitesi (Eğitim faaliyetleri) tarafından Antalya’da bulunan özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitimcilerine yönelik ‘Zor Velilerle İlişkileri Yönetme’ semineri düzenlendi.ATSO...

Zor Velilerle İlişkileri Yönetme seminerine yoğun ilgi
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 48’inci Grup Meslek Komitesi (Eğitim faaliyetleri) tarafından Antalya’da bulunan özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitimcilerine yönelik ‘Zor Velilerle İlişkileri Yönetme’ semineri düzenlendi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı’nın ev sahipliği yaptığı seminere çok yoğun bir katılım gerçekleşti. Nilay Akbaş Tarakçı, “Ülkemiz zenginleşsin, vatandaşlarımızın refahı artsın, Dünya’nın en büyük ve gelişmiş ülkeleri arasında yerimizi alalım diyorsak bunun yolu eğitimden geçiyor. Bu hedefe de ancak çağın gerekliliklerine göre yetişmiş, sorgulayan, araştıran, problem çözen nesiller yetiştirerek ulaşabiliriz. Bunun yolu okul öncesi eğitimden başlayarak tüm eğitim sistemini yeniden ele almaktan ve yapılandırmaktan geçiyor. Bu yüzden seminerimizde de yalnızca ilişkileri yönetme bakış açısıyla değil, velilerden katkı almak ve daha yüksek eğitim kalitesi için ortak akla ulaşmak isteğiyle bakmamızın faydalı olacağına inanıyoruz. Çünkü velinin katkı vermediği, başka bir ifadeyle eğitimcinin veliden katkı almadığı bir eğitim modelinin başarılı olma ihtimali yok denecek kadar azdır” dedi.

Tarakçı’nın konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Oktay Aydın’ın yaptığı sunum ile devam eden seminerde, eğitimcilerin zor veliler ile nasıl iletişime geçmesi gerektiği ve bu durumun çocukları nasıl etkilediği anlatıldı. Büyük bir ilgiyle takip edilen seminer sonrasında tüm katılımcılara sertifika verildi.
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