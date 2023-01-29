Antrenmana katılmadığı öğrenildi

Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Woerter Weghorst'un durumuyla ilgili belirsizlikler devam etse de forvet oyuncusu dün sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Önceki gün siyah-beyazlı bir idmana katılan Hollandalı yıldız, ağrılar içinde olduğunu ve spor salonunda çalıştığını söyledi.

İstanbul'da kalmaya isteksiz görünen ve devre arasında takımla yollarını ayırmayı planlayan Weghorst'un eşi, Manchester United'dan ayrılmadan önce herhangi bir risk almak istemediği için antrenmanlara katılmadı.

Aynı zamanda Beşiktaş Pazartesi günü Weghorst'un sözleşmesinde 2.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunmadığını ve bu oyuncuyla ilgili inisiyatifin taksimbet tamamen kulübün elinde olduğunu duyurdu.Ada Press'in haberine göre transfer tamamlandı. Sky Sports İngiltere; Manchester United'ın Walter Weghorst'un transferi konusunda Burnley ile anlaşmaya vardığını iddia ediyor. Sky News'e konuşan İngiliz devlerinin resmi bir hamle açıklaması yapmadan önce Burnley ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını beklediklerini yazdı.

Derbiyi geliştirmek için yarına kadar vakti var

SKY haberlerinde Red Devils'in Cumartesi günkü M.City derbisinde yer alacağı ve Weghorst'un Cuma akşamına kadar kadroda olmayacağı belirtildi. Erik ten Hag'ın Weghorst'ta kalma nedeni hakkında kendisinin de söylediği gibi, "Martial şu ​​anda her üç günde bir 90 dakika oynayamaz durumda. Bu yüzden başka bir forvet arıyoruz." Avrupa'nın güney taksimbet giriş sınırındaki Üç Büyüklerin her birinin unutulmaz anıları var. Bu geleneği bünyesinde barındıran bir stadyuma sahip olması Beşiktaş'ı dünyanın en özel kulüplerinden biri yapıyor. Bereketli topraklar da bereketli, kadim İnönü, biz Muhteşem stad şimdi Vodafone Park olarak biliniyor. Yeni adı ortaya çıkmak üzere... Yıldızlar gelir geçer, kimisi bu toprakta yeşerir, küllerinden doğar; Gomez gibi, Paunovic, Quaresma, Pascal gibi bazı performanslarıyla destanlara konu olacak kadar seviliyor.

Elveda Dele Alli Kimi geldiği toprağın, giydiği formanın kıymetini anlayamamış, onlar da yok olmuştu. Dele Ali de kayıplar arasında olmaya karar vermiş, bol şans. Beşiktaş forması, sen uçmak istediğin sürece seni zirveye taşıyacak güce ve yeteneğe sahip! Burada Weghorst, tabiri caizse altı aylık bir performansla dünyayı sarstı. Katar'da gerçek bir şov yapmış gibi görünüyor!