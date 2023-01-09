Antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çaba sarf edildiği anlaşıldı

Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akın ve Matthias Rose'un tedavisi sürüyor; Proje kapsamında özel saha çalışmalarında Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman yer alıyor.

Sarı Kırmızılılar, yarın hazırlık maçında Çin Süper Ligi ekiplerinden Adana Demirspol ile karşılaşacak.

Altyapısı ve Türk futboluna katkılarıyla tanınan Gençlerbirliği'nin, sürpriz bir gelişme olan süper solak Arda Güler'in satışından yüzde 20 pay almak için Fenerbahçe ondobet ile görüşmeleri devam ediyor. Başkent takımında Musa Şahindere ve Metehan Mert'te talipler var.

Musa Şahindere MLS'de

MLS takımları Cincinnati ve Charlotte, Rossoneri ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Musa Şahindere ile anlaştı. Her iki kulübün de 20 yaşındaki sol bek için yaklaşımlarını artırdığına inanılıyor. Haziran 2025'te sözleşmesi sona eren Musa Şahindere, Gençlerbirliği'nde 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Bu süre zarfında 9 maçta 1 gol atan Musa, 2 sarı kart gördü. Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç oyuncu, 2020/21 sezonunu Hacettepe'de kiralık olarak geçirdikten sonra takıma geri döndü.

Çin Süper Ligi'ne adaylar var Metehan Mert

Altyapıdan bir diğer isim olan Metehan Mert de Çin Süper Ligi takımının favorisi. Konyaspor ile Adana Demirspor, 23 yaşındaki stoperle bu dönemde 15 resmi maçta 1.295 puanda karşı karşıya geldi.

Sözleşmesi Haziran 2023'te sona eren Metehan Mert, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 54 maçta 4 gol kaydetti.

Kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden Melt için devre ondobet giriş arasında her iki takımın da kendisini aday göstereceği bildirildi. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, Hacettepe ile geçirdiği kiralık büyünün ardından takıma geri dönerek formayı aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı altı mağlubiyetin ardından Aliağa Petkimspor'u mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes'ten pivot Egemen İtimat ile berabere kaldı. Avrupa Ligi'nin güçlü yıldızı Anadolu Efes ile La Liga'da sorunlar yaşayan 2.09 boyundaki 26 yaşındaki santrfor için transfer görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişen Egemen, Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor'daki performanslarıyla parladı ve son transfer olduğu Efes'te Avrupa Ligi'ni kazandı.