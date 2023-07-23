Arapgir'deki TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 198 konut için çalışmalar sürüyor.

Arapgir'deki TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 198 konut için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Depremde birlikte nüfus popülasyonu 5 katına ulaşan Arapgir ilçesinde ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 198 konut için çalışmalara hız verildi.

İlçeye bağlı Şıhlar Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu konutların yıl sonunda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Arapgir'deki TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Yeni Malatyaspor'da yarın yapılacak genel kurul iptal edildi
Yeni Malatyaspor'da yarın yapılacak genel kurul iptal edildi
Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Başkan Kazgan, depremzede çocukların oyuncaklarını unutmuyor
Başkan Kazgan, depremzede çocukların oyuncaklarını unutmuyor