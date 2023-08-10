Arapgir Deli Kız Baklavası'na coğrafi tescil

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden 'Arapgir Deli Kız Baklavası' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir Deli Kız Baklavası'na coğrafi tescil
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın yöresel lezzetlerinden “Arapgir Deli Kız Baklavası” coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan “Arapgir Deli Kız Baklavası için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Arapgir’in Mor Reyhanı, Köhnü Üzümü, Tandır Kebabı, Arapgir Dolaması, Arapgir Akıtma Bıciği, Arapgir Pohmutu, Arapgir Kakuk’unun ardından “Arapgir Deli Kız Baklavası” Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi.

Arapgir Deli Kız Baklavası'na coğrafi tescil
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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