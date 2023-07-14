Arapgir fotoğraf zirvesi başladı

Malatya'da Arapgir belediyesi ile Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen fotoğraf zirvesi start aldı.

Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da Arapgir belediyesi ile Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen fotoğraf zirvesi start aldı.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan fotoğraf zirvesi Koru Mahallesi’nde başladı.

Aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafçının katıldığı organizasyona dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, etkinliğinin Arapgir’in tanıtımına önemli katkı vereceğini kaydetti.

Etkinliğin açılışı için tescilli Köhnü üzümünün merkezi durumunda olan Koru Mahallesi’ni özellikle tercih ettiklerini belirten Cömertoğlu, bölgenin kendine özgü mimarisine dikkat çekerek yaklaşık 30 fotoğrafçıyı ilçede ağırlamakta mutluluk duyduklarını söyledi.

Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Yazıhan'da OSB Müteşebbis heyeti toplantısı
Yazıhan'da OSB Müteşebbis heyeti toplantısı
Sultansuyu'nda karpuz ve kavun hasadı için gün sayılıyor
Sultansuyu'nda karpuz ve kavun hasadı için gün sayılıyor
Memlekete Dönen Minikler Malatya Sevdasını Mezuniyet Törenine Taşıdılar
Memlekete Dönen Minikler Malatya Sevdasını Mezuniyet Törenine Taşıdılar
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Yayaya yol vermek isterken kazaya neden oldu
Yayaya yol vermek isterken kazaya neden oldu
Bakan Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşehrilik Beratı verildi
Bakan Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşehrilik Beratı verildi