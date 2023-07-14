Arapgir fotoğraf zirvesi başladı
Malatya'da Arapgir belediyesi ile Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen fotoğraf zirvesi start aldı.
Malatya’da Arapgir belediyesi ile Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen fotoğraf zirvesi start aldı.
Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan fotoğraf zirvesi Koru Mahallesi’nde başladı.
Aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafçının katıldığı organizasyona dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, etkinliğinin Arapgir’in tanıtımına önemli katkı vereceğini kaydetti.
Etkinliğin açılışı için tescilli Köhnü üzümünün merkezi durumunda olan Koru Mahallesi’ni özellikle tercih ettiklerini belirten Cömertoğlu, bölgenin kendine özgü mimarisine dikkat çekerek yaklaşık 30 fotoğrafçıyı ilçede ağırlamakta mutluluk duyduklarını söyledi.