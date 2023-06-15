Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı

Malatya'da 23 yıldır sadece üzerindeki şortla kanyonda yaşayan ve halk arasında 'Arapgirli Tarzan' olarak bilinen Ümit Aydın, sağanak sonrası taşan Kozluk Çayı'na girerek yaz sezonunu açtığını söyledi.

Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 23 yıldır sadece üzerindeki şortla kanyonda yaşayan ve halk arasında ’Arapgirli Tarzan’ olarak bilinen Ümit Aydın, sağanak sonrası taşan Kozluk Çayı’na girerek yaz sezonunu açtığını söyledi.

Malatya’da 23 yıldır sadece üzerindeki şortla kanyonda yaşayan ve halk arasında ’Arapgirli Tarzan’ olarak adlandırılan Ümit Aydın, bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü söyleyip ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Arapgir ilçesi Kozluk Çayı Kayaarası Kanyonu’nda yıllardır üzerindeki şortla bir kamelyada yaşayan halk arasında ’Arapgirli Tarzan’ olarak adlandırılan 64 yaşındaki Ümit Aydın, bir elinde cümbüş diğerinde klarnet ile türkü söyleyip bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı turistlere adeta müzik ziyafeti sunuyor.

Dört mevsimin büyük bir bölümünü üzerindeki şortla geçiren Aydın, sağanak yağışlar sonrası taşan Kozluk Çayı’na girerek yaz sezonu açtığını söyledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman bölgede sel oluştuğunu kaydeden Aydın, "40 yılı geçti buradayım yerleşik düzene geçtim bu yıl aşırı yağışlar oldu. Bir buçuk ay önce büyük bir sel meydana geldi çayın yatağını bile değiştirdi. Hava şartlarından dolayı insanlarımız bölgeye çok fazla gelemiyor, gelenlerde mağdur olurlar düşüncesiyle çok durmuyor gidiyor ama ben sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum" diye konuştu

Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
Arapgir'in cümbüşlü klarnetli tarzanı yaz sezonunu açtı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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