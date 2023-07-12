Arapgirspor lige katılmama kararı aldı

Malatya'nın Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki temsilcisi Arapgirspor, depremin yaralarının tam anlamıyla sarılamaması nedeniyle hakları saklı kalmak kaydıyla lige katılmama kararı aldı.

Arapgirspor lige katılmama kararı aldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ndeki temsilcisi Arapgirspor, depremin yaralarının tam anlamıyla sarılamaması nedeniyle hakları saklı kalmak kaydıyla lige katılmama kararı aldı.

Arapgirspor Kulübü Basın Sözcüsü Sercan Erduran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin Malatya’da ve Arapgir ilçesinde de çok büyük yaralar açtığını belirterek, “Bu yaraları sarmak ilimize ve ilçemize katkı sağlamak maksadıyla Arapgirspor Kulübü Başkan Metin Akyüz ve play-off sponsoru Karakoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Karakoç’un katkıları ile 3. Lig play-off elemelerine katıldık. Bu play-off da gerçekleşen başarılı mücadeleye rağmen takımımız elenmiştir” dedi.

Erduran, depremin kenti olduğu gibi kulübü de olumsuz etkilediğini belirerek, “Bu sezon BAL liginde futbol hayatımızı devam etmek isterdik ancak maalesef şartlar bunu engelledi. Depremin yaralarının halen sarılamaması, yaşanan sürecin kulübümüzü maddi ve manevi anlamda yıpratması, destek bulmanın son zamanlarda iyice zorlaşması, bundan sonraki süreçte de kulübümüzü tekrar o güçlü haline getirebilmek amacıyla 2024-2025 sezonunda hakkımızı saklı tutarak lige katılmama kararı aldık. Son olarak gerçekleşen deprem sonrası bu bölgedeki kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu’nun da daha fazla destek vermesi gerekmektedir. Destek olmadığı takdirde kulüplerin kapanması ve gençlerin futboldan uzak kalması kaçınılmaz bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.

Arapgirspor lige katılmama kararı aldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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