Arda gelen isabetlerle her şey bir anda değişiyor

Bunun için Karthal'ın orta sahada sorunu çözmesi yeterli. Gedson, Dele Alli, Josef, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Atiba ve Necip arasında doğru isimler bulunmalı ve adalet ölçüsü objektif kriterlere göre belirlenmelidir. Örneğin, Dele Alli kariyeri için imzalandı ama kariyeri için asla oynamamalıydı. Gerekirse gönderilmelidir. Beşiktaş, bu adam 26 yaşında unu elekten geçirip kitap okumak için eleği asarsa serbest bırakılsın diye meydan okudu. Mesela Necip Beşiktaş'ın oğlu, zor zamanda kaleye koysanız yüzü gülmez, görevini yapar. Ancak Necip'in taahhütte bulunmadan sahada hayal kurmasına izin verirseniz işler ters gidebilir. Nesip sağ bek, sol bek, bek, orta saha, acil durumlarda ilk oynayan ama isteyerek oynamak intihara eşdeğer. Bu gerçek görülmeli. Atiba Atiba Lifebuoy farklıdır. O harika bir profesyonel, Beşiktaş formasıyla en çok terleyen adamlardan biri ama çok yaşlı. Kanada milli takımında olduğu gibi son 20 dakikada oyunu tutarlarsa birbirlerine engel olmazlar, bu Atiba için çok fazla. Tayfur enerjik ve iyi bir golfçudür. Sahadaki her maça gözüm kapalı başlarım. Şenol hoca farklı düşünüyor ve ona çok saygı duyuyorum. Öğretmenlerle sohbet etmek, futbol konuşmak güzel ve kanallar açık.