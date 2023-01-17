Arda Güler'in önünde Fenerbahçe'ye talip olan Ömer Faruk Beyaz

Emre Bellözoğlu, veda maçı jesti ile sahadan ayrılırken kaptanın kolunu gence uzatarak büyük bir adım attı ancak Ömer Farouk Beyaz, görev süremin sonunda sürpriz bir karar alarak Fenerbahçe'den Stuttgart'a gitti.

Almanya'da aradığını bulamamış

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye yeterince maça çıkamadığı ve Avrupa hayali kurduğu için Bundesliga'da VfB Stuttgart'a katıldı.

Magdeburg'da 69 dakika oynayabiliyor

Stuttgart deplasmanında sadece 79 dakika forma giyen Ömer Farouk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç futbolcu, Magdeburg formasıyla 69 dakikada forma şansı buldu.

Yeterince oynamadılar

Stuttgart'ın hücumunda 69. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg'a verdiği şans etkili oldu. Stuttgart sportif direktörü Sven Mislintat, Bild'e Omar Farouk hakkında fenomenbet şunları söyledi: "Bence Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip. Eğer sahada değillerse, harika bir takımınız olmalı."

Stuttgart: Omar'a kulüp buluyor

Magdeburg'da kiralık olarak oynayan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta idmanlara yeniden başladı. Bundesliga ekibi, resmi Twitter hesabından 19 yaşındaki oyuncu için kulüp aradıklarını duyurdu.

"Görüşme bitti"

Açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart'ta antrenman yapıyor. Ayrıca kredi sözleşmesinin erken feshi ve diğer kulüplerle görüşmeler devam ediyor."

Takvim haberlerine göre; Gittiği kulüplere ayak uyduramayan Ömer Faruk için Türkiye sürpriz bir adım attı. Fenerbahçe'nin selefi Galatasaray, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı. Galatasaray'ın alacağı bir karar ortalığı karıştıracaktı ve atılımlarını fenomenbet giriş çok yoğun bir şekilde sürdürdüler. Kırmızı-sarılılar, bu kez içteki üç kuralla başı derde girdi ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ömer Farouk Beyaz için sıkı çalışmaya başladı.

Çok önemli bir yetenek

19 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Stuttgart ile sözleşmesi sona erdikten sonra Bundesliga'ya tartışmalı transferinin ardından Sarı Lacivertliler'in son dönemde altyapıdan aldığı en önemli yeteneklerden biri olarak lanse edildi. Almanya'da sadece Ömer Faruk Beyaz beklentileri karşılayamadı. Stuttgart kulübü, Magdeburg'a kiralık olarak giden genç oyuncu için yeni kulüp aradığını önceki gün açıklamıştı.Alınan bilgilere göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Bundesliga kulübü ve Omar'ın baş antrenörü Farouk Beyaz ile teknik direktör Okambrook'un da kabul.