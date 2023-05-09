Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ardahan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Üniversite Kavşağında bazı araçlarda arama yaptı.

Bir otomobilde, 3 bin 370 paket bandrolsüz elektronik sigara tütünü, 630 paket gümrük kaçağı sigara, 110 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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