Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Anadolu kırmızısı modeli Ardahanlılar'dan yoğun ilgi gördü.

Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla şehir turu atan Türkiye Otomobil Girişim Grubu ekibini, yağmura rağmen Milli Egemenlik Parkı’na gelen vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 2 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavuz Irmak, Toog’u ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Bunu yapanlardan ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

"60 yıldır beklenen hayal gerçek oldu"

AK Parti Milletvekili Adayı Güven Karakoyun ise, 60 yıllık bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Karakoyun, "Cenabı Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Yatırımlarımız da devam edecektir. Ülkemiz her şeye layıktır" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise, "Bu araca maket diyenler buyursun gelsin bir baksınlar, maket mi değil mi diye. Toog’a maket diyenleri aracı incelemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi
Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi
Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi
Ardahan'da yağışlı havaya rağmen Togg'a yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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