17. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Aşıkşenlik Anma Paneli büyük bir coşku ve rekor katılımla icra edildi.Tarihi Akçakale adasında Çıldır Beldiyesi ile Çıldır Dernekler Federasyonun ortaklaşa organizesi ile gerçekleştirilen festivale...

17. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Aşıkşenlik Anma Paneli büyük bir coşku ve rekor katılımla icra edildi.

Tarihi Akçakale adasında Çıldır Beldiyesi ile Çıldır Dernekler Federasyonun ortaklaşa organizesi ile gerçekleştirilen festivale binlerce kişi katıldı. Son derece güzel bir ortamda gerçekleşen festival katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

17. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Aşıkşenlik Anma Paneline AK Parti Ardahan Milletvekili OrhaN Atalay, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Şimşir, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Zeynep Kızılırmak’ın yapmış olduğu festivale bir birinden değerli sanatçı ve aşıklar söylemiş oldukları türkülerle renk kattılar. Festivalde Burhan Yıldırım, Mine Kuş, Cevdet Yılmaz, Dilara Seneoğlu,Zeynep Bulutlu, Ebru Kambir, Sakine Tatlıtürk, Veli Acar,Fuat İlbey,Özgür İgit, Ferhan Filik, Başer Bakır ve aşıklar Yener Yılmazoğlu, Bayram Denizoğlu,Zikri Topal, Atalay Arslan, Çetin Sinemoğlu, Sırrı Denizoğlu ve Behram Aktemur sahne aldı. Festivale katılanlar sanatçılar ve aşıkların söylemiş oldukları türkülerle coşup bol bol halay çektiler.

Festivalin son derece güzel geçtiğini dile getiren Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Şimşir “ 17. Uluslararası Çıldır Göl Festivalimiz rekor bir katılım ve büyük bir coşku ile tamamlandı. Festivalde en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması son derece önemli. Bunda emekleri son derece büyük olan emniyet kuvvetlerimize çok teşekkür ediyoruz. Festivalimize katılan, destek olan, gecesini gündüzüne katarak çalışan herkese, protokole ve kıymetli sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dediler.