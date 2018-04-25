ARDAHAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:51

500 öğrenci aynı anda resim yaptı

’Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı" proje kapsamında 23 Şubat ilkokulunun ev sahipliği ile resim şenliği düzenlendi.Ardahan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla öğrenciler serbest...

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

’Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı" proje kapsamında 23 Şubat ilkokulunun ev sahipliği ile resim şenliği düzenlendi.

Ardahan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla öğrenciler serbest resim çalışmaları yaptı. 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinden oluşan çocuk ressamlar, aynı anda resim yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Aynı anda resim yaparak birbirleriyle yarışan 500 öğrenciye pastel boya ve mukavva kartonlar ile resim kağıtları dağıtılırken, öğrenciler kafalarında tasarladıkları resimleri yapmaya çalıştı.

23 Şubat ilkokulu müdürü Gürbüz Yıldız etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı proje kapsamında ilkokul öğrencilerimizle birlikte resim çalışması yaptık. Bu resim şenliğindeki amaç tüm öğrencilerimize serbest bir alanda istedikleri resmi yapma imkanı sağlamak. Bu çalışmada bize Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrenciler yardımcı oldu. Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen öğrenciler de okul duvarlarına serbest resim çalışması yapıyorlar. Okul öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları resim sergisi ile belli günlerde sergilemeyi düşünüyoruz. Bugünü öğrencilerimiz ile birlikte bir şenlik havasında kutlamak istedik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku