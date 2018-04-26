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26 Nisan 2018 Perşembe 14:52

AK Parti il Başkanı istifa etti

AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran pazar günü erken seçim yapılacağını...

AK Parti il Başkanı istifa etti
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AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran pazar günü erken seçim yapılacağını söylemesinin ardından hızlanan siyasi tempo Ardahan’da da devam etmekte. Ak Parti Ardahan il başkanı Yunus Baydar partisinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti.

Baydar istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "24 Haziran 2018’deki seçimlere ilişkin milletvekilliği aday adaylığım hususunda AK Parti genel merkezinin talep ve görüşü ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadesiyle milletvekilliği aday adaylığım uygun görülmüştür. Bundan dolayı bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren arkadaşlarım ve tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. Allah ülkemize ve milletimize sağlıklı yarınlar nasip eder inşallah." dedi.
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