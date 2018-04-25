Ardahan Üniversitesinde Namba ve Arlı Resim Sergisi

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Arlı ve Japonya’dan Hiroşima Devlet Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Hirato Namba ve eşi Ressam Müzisyen Eiko Namba Ardahan temalı resim sergisi düzenledi.

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu Fuaye alanında gerçekleşen sergiye Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, akademik-idari personeli ve öğrencilerimiz katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri ve Ressam Müzisyen Eiko Namba ve eşi Prof. Dr. Hirato Namba konuklara Japonca ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Müzik dinletisinin ardından Sergi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Arlı, Japon misafirlerle 15 gün Ardahan’a ve köylerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu geziler doğrultusunda Japon sanatçıların hem Ardahan’ı daha iyi tanımalarını hem de sergide yer alacak eserlerini oluşturmalarına yardımcı olduklarını dile getirdi. Sergiye gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Dr. Öğr. Üyesi Arlı çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan gerçekleştirdiği konuşmada sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek Japon Sanatçıları ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Sözü Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan alan Dr. Hirato Namba gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye’yi ve Ardahan’ı çok sevdiğini kaydederek eserlerinde Ardahan’ın doğasından esinlendiğini söyledi. Konuşmaların ardından sergide yer alan eserleri inceleyen Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan eserler hakkında bilgiler alarak bir süre sanatçılarla sohbet etti. Serginin gezilmesinin ardından Prof. Dr. Aydoğan ve akademisyenlerimiz serginin oluşmasında emeği geçen sanatçılara ve akademisyenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona eren sergi 29 Nisan 2018 tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.