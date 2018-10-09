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09 Ekim 2018 Salı 16:54

Ardahan Üniversitesi’nde ‘Tekstür Analiz Cihazı Bilgilendirme Eğitimi’ düzenlendi

Ardahan Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bulunan tekstür analiz cihazının kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.Firma yetkilisi Adem Göküş tarafından verilen eğitimde cihazın temel özellikleri anlatıldı....

Ardahan Üniversitesi'nde ‘Tekstür Analiz Cihazı Bilgilendirme Eğitimi' düzenlendi
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Ardahan Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bulunan tekstür analiz cihazının kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Firma yetkilisi Adem Göküş tarafından verilen eğitimde cihazın temel özellikleri anlatıldı. Tekstür analiz cihazının özellikle gıdaların tekstürel (yapısal) özelliklerinin tespitinde kullanıldığı belirtildi. Gıda sektörü dışında; kozmetik, eczacılık, sağlık bilimleri alanında da kullanılan bu cihaz sayesinde kurumların, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Kalite Kontrol faaliyetlerini daha verimli şekilde yaptıkları ifade edildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, eğitimin düzenlediği laboratuvarı ziyaret ederek, cihazla ilgili bilgiler aldı.

Eğitime, Üniversite akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.
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