ARDAHAN:
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22 Temmuz 2018 Pazar 10:12

Ardahan’da Aşıklar ve Türkü Şöleni

Ardahan’ın Posof ilçesinde, Aşıklar ve Türkü Şöleninin bu sene onuncusu gerçekleşti.

Ardahan'da Aşıklar ve Türkü Şöleni
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Ardahan’ın Posof ilçesinde, Aşıklar ve Türkü Şöleninin bu sene onuncusu gerçekleşti.

Posof’un aşıklık kültürünün yaşatılması amacıyla şenlik mevkiinde yapılan şölene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Vali Bilmez, bu yıl 10.’su düzenlenen Aşıklar ve Türkü Şöleni’nin bölgeye renk kattığını, kültürü yaşattığını aktardı.

Etkinlikte emeği geçenleri kutladığını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklerle insanlarımız arasında kaynaşma sağlanıyor. Aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak ve unutulmaması için önemli bir etkinlik."

Yerel sanatçıların konseriyle başlayan etkinliğe, halk ozanları ve deve oyunu renk kattı.
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