ARDAHAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 17:09

ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı’nın gözdesi oldu

ARÜ, İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. Üniversite Tanıtım Fuarına katıldı.55 üniversitenin katıldığı fuarda Ardahan Üniversitesi tanıtım...

ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı'nın gözdesi oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ARÜ, İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. Üniversite Tanıtım Fuarına katıldı.

55 üniversitenin katıldığı fuarda Ardahan Üniversitesi tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Bora Topal’ın Üniversite hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu tanıtım fuarında Üniversitenin akademik programları, kontenjanları, eğitim kadrosu, bursluluk imkanları, sosyal ve fiziksel imkanları, konuk öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da ziyaret ettiği tanıtım standında konuklara ikramlarda bulunularak Üniversiteyi tanıtıcı broşürler sunuldu. 8 bin öğrencinin ziyaret ettiği 4. Üniversite Tanıtım Fuarı çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku